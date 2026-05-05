Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas medialunas.

INGREDIENTES:

1 kg harina

1/4 tz azúcar

550 ml agua

1 cda sal

60 g levadura fresca o 20 g seca

½ tz aceite



Para pintar:

1 huevo

¼ tz agua

1 pizca de sal

PROCEDIMIENTO:

Amasar todos los ingredientes de la masa menos el aceite, terminar con el aceite y amasar hasta que quede lisa.

Estirar la masa rectangular de 1 /2 cm de espesor de forma rectangular y cortar triángulos, enrollar y doblar las puntas. Colocar en placa y dejar duplicar su volumen, pintar con una mezcla de huevo, agua y sal. Al salir del horno pintar con almíbar 1/4 tz de azúcar y 2 cdas de agua. Y espolvorear con azúcar

Cocción: 180 C durante 20 minutos.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.