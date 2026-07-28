MASTERCHEF URUGUAY 2026 | 28-07

En pocas palabras

  • MasterChef Uruguay: Inicia una nueva temporada con desafíos, exigencia y diversión.
  • Nuevos participantes: Aspirantes amateurs compiten por el título de maestro de la cocina.
  • Jurado y Conducción: Noelia Etcheverry conduce, mientras Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres evalúan el talento.
Resumen generado por Thinkindot AI

¡Continúa la nueva temporada de MASTERCHEF URUGUAY en la pantalla del Canal Uruguayo!

Las puertas de la cocina más famosa del país volvieron a abrirse para participantes amateurs, sin experiencia ni estudios en gastronomía.

Miles de aspirantes se inscribieron y luego de un exigente proceso de selección, solo algunos de ellos están teniendo la posibilidad de enfrentar al jurado en las audiciones que empezamos a ver en este primer programa.

Esta nueva temporada llega con nuevos desafíos, más exigencia, emoción y diversión. La conducción estará a cargo de Noelia Etcheverry, al tiempo que: Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres, evaluarán el talento, la creatividad, la técnica y la pasión de los participantes.

Los aspirantes empezaron a recorrer el camino para transformarse en el nuevo maestro de la cocina de nuestro país. Para eso, tendrán que aprender mucho y enfrentar nuevas pruebas y desafíos.

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