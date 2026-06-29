LA MAÑANA EN CASA | 29-06-2026

En pocas palabras

  • Mariano Bermúdez: Celebrará sus quince temporadas como solista.
  • Espectáculo: Se presentará el 9 de julio en la Sala del Museo.
  • Propuesta: Incluirá sorpresas y un repaso por la música tropical.
Resumen generado por Thinkindot AI
Mariano Bermúdez celebrará sus quince temporadas como solista con un espectáculo el 9 de julio en la Sala del Museo, prometiendo sorpresas y un repaso por referentes de la música tropical.


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