LA MAÑANA EN CASA | 29-06-2026
En pocas palabras
- Mariano Bermúdez: Celebrará sus quince temporadas como solista.
- Espectáculo: Se presentará el 9 de julio en la Sala del Museo.
- Propuesta: Incluirá sorpresas y un repaso por la música tropical.
Resumen generado por Thinkindot AI
Mariano Bermúdez celebrará sus quince temporadas como solista con un espectáculo el 9 de julio en la Sala del Museo, prometiendo sorpresas y un repaso por referentes de la música tropical.
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