LA MAÑANA EN CASA | 02-03-206
Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas mantequillas con dulce de leche.
INGREDIENTES:
750 g Harina
1 cta Sal
50 g Levadura fresca
2/3 tz Azúcar
80 g Manteca
300 mL Leche
2 Huevos
1 cta Vainilla
PROCEDIMIENTO:
Dulce de leche a gusto.
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar. Cortar piezas de 50 g, dar forma y dejar levar.
Cocción: Hornear a 200 *C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que estén dorados. Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.