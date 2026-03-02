Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas mantequillas con dulce de leche.





INGREDIENTES:

750 g Harina

1 cta Sal

50 g Levadura fresca

2/3 tz Azúcar

80 g Manteca

300 mL Leche

2 Huevos

1 cta Vainilla

PROCEDIMIENTO:

Dulce de leche a gusto.

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar. Cortar piezas de 50 g, dar forma y dejar levar.

Cocción: Hornear a 200 *C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que estén dorados. Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable.





