ASSE y UNICEF presentaron Lumbre, una herramienta innovadora para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Fue diseñada para ser utilizada por los equipos de salud en fase diagnóstica como en la reparación del daño. ¿De qué trata esta herramienta?, ¿Cómo fue el proceso creativo?, ¿Qué resultados obtienen?, ¿Qué alcance buscan? Conversamos sobre esto con la reconocida psiquiatra, Magdalena García, co-creadora de Lumbre.



Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.