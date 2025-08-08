Nos visita el referente del humor uruguayo, el actor Luis Orpi, con el que repasamos parte de su carrera, además nos habla sobre el espectáculo: "Orpi, el peor de mis personajes", que presenta el 09 y 16 de agosto a las 21 h en la Vieja Farmacia Solís.

Y desde el móvil, recibe un muy especial saludo de su hijo, el artista plástico Renzo Orpi, quien durante todo agosto presenta en el Teatro del Notariado, su primera muestra de retratos: "Contracara".

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.