La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado desde hace más de 25 años. Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para firmar el acuerdo comercial que va a vincular al bloque europeo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Cuál es el impacto de esto para nuestro país?; ¿Qué desafíos implica? Sobre todos los detalles conversamos con la vicecanciller, Valeria Csukasi.

