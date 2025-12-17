La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó sin que fuera votada en mayoría ninguna de las cuatro mociones presentadas en la Cámara de Diputados. Hablamos de las repercusiones que dejó esa instancia política con quien fue el miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala.

