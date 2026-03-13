¡Prepará las copas! Llega el Spazio del Vino 2026 a Plaza Italia Shopping.

Si sos un apasionado del buen vino o simplemente tenés ganas de descubrir nuevos sabores en un ambiente súper relajado, tenemos un planazo para vos. Vuelve Spazio del Vino, el evento ideal para brindar, probar y disfrutar.

De la mano de la tienda de vinos y delicatessen La Sacristía —liderada por Bettina González y Nicolás Arias Zefferino—, te invitamos a vivir cuatro días a puro disfrute.

Imaginate pasear copa en mano, conociendo las etiquetas de unas treinta bodegas de Uruguay y el mundo. ¡Y lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita!

Los datos clave para tu agenda.

¿Cuándo? Del jueves 19 al domingo 22 de marzo.

¿A qué hora? Jueves y viernes De 17:00 a 21:00 horas. Sábado y Domingo de 14:00 a 21:00 horas.

¿Dónde? En el sector gastronómico de Plaza Italia Shopping (¡ideal para complementar tu vinito con algo rico del patio de comidas!).

¿Qué te vas a encontrar?

No solo habrá degustaciones imperdibles. Para hacer la experiencia aún más divertida, preparamos actividades especiales todos los días a las 19:00 y 20:15 horas:

Catas guiadas para aprender de forma fácil y descontracturada.

Juegos y concursos.

Intervenciones artísticas sorpresa.

(Tip: ¡Mantenete atento a las redes sociales de La Sacristía los días previos para conocer la grilla completa!)* Actividades con cupos limitados, sin costo y con reserva.

Promos para llevarte tus favoritos a casa.

Si probás un vino que te enamora, vas a querer llevártelo. La Sacristía lanzará un catálogo digital con ofertas exclusivas vigentes hasta fin de mes. Además, vas a poder aprovechar hasta un 25% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito BROU Visa Platinum y BROU Mastercard Recompensa.

https://lasacristia.com.uy/spaziodelvino





Las Bodegas que nos acompañan (¡y se siguen sumando!)

Uruguay : Antigua Bodega, Artesana Winery, Becasina Wines, Bodega Bouza, Bodega Brisas, Cantera Montes de Oca, Mori Maglio, Castillo Viejo, Cerro del Toro, Bodega Pisano, Cofradía de la Sierra, Familia Traversa, Favretto Dragone, Filgueira, Finca Las Violetas, Garzón, H. Stagnari, J. Chiappella, Los Ranchos, Quinta Santero y Viña Varela Zarranz. A ellas se suman también propuestas como Domingo Vermut y Oruvital con su delicioso orujo de Tannat.

: Antigua Bodega, Artesana Winery, Becasina Wines, Bodega Bouza, Bodega Brisas, Cantera Montes de Oca, Mori Maglio, Castillo Viejo, Cerro del Toro, Bodega Pisano, Cofradía de la Sierra, Familia Traversa, Favretto Dragone, Filgueira, Finca Las Violetas, Garzón, H. Stagnari, J. Chiappella, Los Ranchos, Quinta Santero y Viña Varela Zarranz. A ellas se suman también propuestas como Domingo Vermut y Oruvital con su delicioso orujo de Tannat. Argentina : Finca Flichman, Huentala, Los Helechos, Luigi Bosca, Naiara Wines (Naiara y Clandestino) y Tutu Wines (Tutu, Antro, Las Villanas).

: Finca Flichman, Huentala, Los Helechos, Luigi Bosca, Naiara Wines (Naiara y Clandestino) y Tutu Wines (Tutu, Antro, Las Villanas). Chile : Casas del Bosque, Luis Felipe Edwards y Trewa.

: Casas del Bosque, Luis Felipe Edwards y Trewa. Portugal : Aveleda y Real Companhia Velha.

: Aveleda y Real Companhia Velha. España: Lussory

El evento también contará con el apoyo de distintas marcas e instituciones, entre ellas Banco de la República Oriental del Uruguay, Vinos del Uruguay, República AFAP, Mowi, Gato Dumas, La Constancia, FM Hit y Bodegas del Uruguay.

¡Vení a compartir un momento diferente, aprender un poco más sobre el mundo vitivinícola y, sobre todo, a pasarla genial! Te esperamos para alzar las copas juntos.

Encontrá más información haciendo click aquí.



¡No te lo pierdas!