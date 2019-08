Claudia Fernándezpresenta un show donde niños de entre 5 y 7 años se enfrentan diversas situaciones que los ponen a prueba, ¡y sus padres deben adivinar qué decisiones tomarán!

¿QUÉ HARÍA TU HIJO? es la versión local de un exitoso formato de entretenimiento internacional -What would your kid do?-, que desafía a los padres a adivinar cómo se comportarán sus hijos en situaciones tan variadas como entretenidas.

Cada programa muestra a niños de entre 5 y 7 años de edad, filmados en una escuela especialmente equipada con cámaras ocultas. Los pequeños, a quienes sus padres esperan fuera del aula sin poder ver lo que allí sucede, piensan que están participando en una variedad de actividades y juegos, sin darse cuenta de que en realidad están siendo puestos a prueba en todo: desde la empatía hasta el pensamiento lateral, pasando por la asunción de riesgos y el incumplimiento de las reglas, entre otras.

De vuelta en el estudio, Claudia desafía a los padres a predecir qué hará su hijo en cada situación. La familia con las predicciones correctas pasa a la final por un gran premio. Pero atención, en ¿QUÉ HARÍA TU HIJO? no son los padres los que eligen los premios, ¡son los niños!

¿QUÉ HARÍA TU HIJO? es un formato sorprendente, fascinante, lleno de risas y ternura, pensado para el disfrute y el entretenimiento de toda la familia.