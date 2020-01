Kairo recibió en el living de LA MAÑANA EN CASA al doctor Walter Dresel, que presenta su libro "El impacto del estrés: estrategias para detener al enemigo moderno".

Descripción:

Seguramente el estrés te afecta, como a la casi totalidad de los seres humanos, perturbando tu existencia. Nadie está a salvo. Este enemigo moderno ocupa el primer lugar en las causas de un sinnúmero de dolencias tanto físicas como emocionales, y no nos deja vivir en paz.

La buena noticia es que se puede atajar a tiempo, o contrarrestar, si modificamos nuestra actitud frente a los factores que desencadenan una serie de reacciones negativas en nuestro organismo.

En este nuevo libro, el doctor Walter Dresel explica de forma práctica cómo evitar que el estrés ya sea laboral o vinculado a las relaciones personales continúe dañándonos. Verás que es posible, y que depende de ti lograrlo. Podrás analizar las respuestas que utilizamos frente al estrés y cómo hacer para modificarlas en tu beneficio.

Recuerda que el estrés que se sale de nuestro control produce emociones negativas que, de no procesarlas adecuadamente, van a proyectarse sobre nuestro cuerpo físico, generando al principio alteraciones funcionales, para finalmente constituirse en enfermedades, algunas de difícil curación. Deja a un lado la pasividad, no esperes a que deteriore tu organismo. No se trata de sobrevivir, sino de recuperar el capital más importante que poseemos, la calidad de vida.

