En el móvil conocemos la feria: “Latitud Ciencias 2025”, evento que tendrá lugar en el Atrio de la Intendencia de Montevideo, los días 2, 3 y 4 de septiembre, de 8:30 a 15:30 h, y el día 5 de septiembre de 8:30 a 12:30 h.

En este evento gratuito se podrá recorrer más de 45 stands con actividades lúdicas e interactivas que abarcan propuestas vinculadas a diversas áreas como: Biología, Química Biológica, Investigación Nuclear, Matemática, Geografía, Ecología y Ciencias Ambientales, Ciencias Geológicas y Física.





