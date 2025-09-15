Los Eventos por la Seguridad son una agenda de instancias técnicas impulsada por el Plan Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Internacional de Observación y Cooperación, que busca enriquecer el debate público en torno a la seguridad. Este lunes tuvo lugar en la Sede CAF y participaron tanto autoridades como expertos internacionales varios. En nuestro móvil conversamos de los detalles con Emiliano Rojido, coordinador del plan.

