En una noche mágica Noelia Etcheverry y Daniel K presentaron a los coaches: Ruben Rada, Agustín Casanova y Luana Persíncula. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país.

En esta etapa, cada coach agrupa a los integrantes de sus equipos en tríos. Sobre el ring de la Batalla, esos participantes interpretan juntos, a dúo, la misma canción. Finalizada la actuación de la dupla, su coach elige solamente a uno de sus participantes para avanzar a la siguiente etapa.

El participante que no resulte elegido por su coach debe abandonar la competencia, pero... ¡atención!: los otros dos coaches tienen la opción de realizar un ROBO; es decir, tienen la oportunidad de salvar e incorporar a sus Teams al concursante eliminado.

