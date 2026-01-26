LA MAÑANA EN CASA | 26-01-206
Leticia nos enseña a preparar unos sanos y refrescantes jugos verdes.
INGREDIENTES:
Rúcula:
1/4 melón
¼ ananá
1 manzana verde
½ tz de jugo de limón
1 tz de rúcula fresca
½ cta canela
Endulzante a gusto
1 tz de agua
Apio y albahaca:
3 manzanas verdes
½ pepino
2 ramitas de apio
1 puñado de albahaca
1 tz de agua
Endulzante a gusto
Menta:
½ ananá
¼ pepino
1 puñado de hojas de menta
1 cda jengibre rallado
1 puñado de espinaca
