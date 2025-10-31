Este sábado 1 de noviembre se realizará una jornada de adopción de animales y feria vegana en el Velódromo. La actividad, en el horario de 12:00 a 17:00, es organizada por la Unidad de Bienestar Animal de la prosecretaría general de la Intendencia de Montevideo junto con el refugio Libera y la organización “Ponele verde”.

Se podrá adoptar animales, habrá charlas y talleres sobre tenencia responsable y se desarrollará una feria con propuestas gastronómicas, con motivo del Día Mundial del Veganismo.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.