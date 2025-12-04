El INDA presentó su Rendición de Cuentas 2025, con datos actualizados sobre seguridad alimentaria y reorganización de comedores y apoyos territoriales.

Según el relevamiento nacional de junio, el 13,2% de los hogares sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en el último año, principalmente los de menores ingresos y con niños y adolescentes. Aunque el problema persiste, se registra una disminución sostenida respecto a 2022 y 2023 y un aumento del 32% en la cobertura alimentaria del MIDES.

La directora del organismo, Micaela Melgar, analiza estos resultados y próximos desafíos.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.