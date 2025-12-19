La Intendencia de Montevideo, junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Municipio B, inaugurará este viernes a la tarde un nuevo paseo público que pone en relevancia el patrimonio industrial de Montevideo, el paisaje costero existente en el lugar y el espacio público de la rambla de Montevideo. Se trata del Parque Mauá, una conquista ciudadana de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. En nuestro móvil hablamos con Ramiro Rodríguez, integrante de ese colectivo. ¡Mirálo!

