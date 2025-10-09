El uso de un nuevo sistema informático fue el disparador del conflicto entre el gremio portuario y la empresa Terminal Cuenca del Plata. ¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnologías en el mercado laboral uruguayo?; ¿Cómo están reaccionando los trabajadores? Recibimos a Favio Riverón, presidente de Fuecys, gremio que reclama la creación de un observatorio donde se pueda anticipar el impacto de estos cambios.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.