Este miércoles habrá una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde las autoridades recibirán al Sindicato de Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata y a la empresa por separado. Es en el marco de las negociaciones por el conflicto que se mantiene por la implementación de un nuevo software para la gestión en el Puerto de Montevideo. Recibimos a Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra y presidente del sindicato de TCP.

