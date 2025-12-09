Daniel D’Aubrié y su guía Mariano “Chino” Bataglia lograron un histórico triunfo en la Maratón de Chicago en la categoría no videntes, marcando un hito para el país y abriendo camino hacia los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028. La dupla entrena junta desde hace 4 años y combina esfuerzo, disciplina y pasión: Hasta 130 km semanales de entrenamiento Participación en carreras internacionales como Buenos Aires y Nueva York Primer récord nacional en esta categoría Su historia inspira: “Este proyecto ha motivado a mucha gente a animarse a correr”, afirma Daniel. El objetivo ahora es claro: clasificar a los Juegos Paralímpicos y llevar a Uruguay por primera vez a esa instancia en maratón para no videntes.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.