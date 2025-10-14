Tres guionistas con una larga trayectoria de dislates presentan un espectáculo donde el humor, la música y el dibujo no dicen presente, pero están. Un show de despedida de dudosa fiabilidad, tanto así que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande. Será el 19 de octubre en la Magnolio Sala y las entradas están a la venta en RedTickets. Tuvimos todos los detalles en nuestro móvil con sus guionistas, Martín Mazzella y Fernando Schmidt.



