LA MAÑANA EN CASA | 01-10-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas hamburguesas de quinoa.
INGREDIENTES:
Hamburguesas:
1tz de quinoa en grano
3 dientes de ajo
1 cebolla colorada
2 zanahorias
4 - 5 ramitas de cilantro o perejil
100 g de pan rallado
1 huevo
50 g de queso parmesano
Condimentos a gusto.
Pan Brioche:
500 g Harina
1 cda Sal
15 g Levadura seca
1/3 tz Azúcar
100 g Manteca
½ tz Leche
3 Huevos
PROCEDIMIENTO:
Cocinar la quinoa. Dorar la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo. Agregar a la quinoa el sofrito y el resto de los ingredientes hasta unir, dividir en porciones de 80 g y hornear a 200 grados por 20 minutos o en una plancha caliente.
Para el pan brioche mezclar todos los ingredientes menos la manteca, por ultimo incorporar la manteca y amasar mucho hasta que quede lisa. Dejar leudar hasta duplicar, hacer bollos de 100 g y volver a leudar. Pintar con mezcla de huevo, agua y sal y cocinar a 200 ºC por 15 minutos.
