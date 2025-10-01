Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas hamburguesas de quinoa.



INGREDIENTES:

Hamburguesas:

1tz de quinoa en grano

3 dientes de ajo

1 cebolla colorada

2 zanahorias

4 - 5 ramitas de cilantro o perejil

100 g de pan rallado

1 huevo

50 g de queso parmesano

Condimentos a gusto.

Pan Brioche:

500 g Harina

1 cda Sal

15 g Levadura seca

1/3 tz Azúcar

100 g Manteca

½ tz Leche

3 Huevos



PROCEDIMIENTO:

Cocinar la quinoa. Dorar la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo. Agregar a la quinoa el sofrito y el resto de los ingredientes hasta unir, dividir en porciones de 80 g y hornear a 200 grados por 20 minutos o en una plancha caliente.

Para el pan brioche mezclar todos los ingredientes menos la manteca, por ultimo incorporar la manteca y amasar mucho hasta que quede lisa. Dejar leudar hasta duplicar, hacer bollos de 100 g y volver a leudar. Pintar con mezcla de huevo, agua y sal y cocinar a 200 ºC por 15 minutos.

