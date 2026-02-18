Tras la confirmación oficial de la realización de la versión local en octubre del año pasado, Canal 10 anunció, durante la emisión de su informativo central Subrayado, quién será el conductor de esta primera edición del formato en nuestro país: Eduardo “Colo” Gianarelli.

Con una sólida trayectoria en televisión y una fuerte conexión con la audiencia, el Colo asumirá la conducción del reality que promete marcar un antes y un después en la industria audiovisual nacional.

El rol del conductor en Gran Hermano

En este formato, el conductor no es simplemente un presentador. Cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego. Es la voz oficial que comunica las decisiones trascendentales —nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones— e interpreta el clima emocional que atraviesa la casa.

Además, lidera las galas en vivo, conduce los momentos de máxima tensión y expectativa, y modera los distintos debates vinculados al juego. Como voz institucional de Gran Hermano, es el nexo entre la casa y el exterior, y la única figura que interpela directamente a los participantes desde afuera.

La elección de Eduardo “Colo” Gianarelli

Su designación responde a la necesidad de contar con una figura con presencia, solvencia en vivo y capacidad para manejar tensión y emoción en tiempo real. Su estilo cercano, sumado a su experiencia en transmisiones diarias, combinando firmeza y dinamismo, será clave para acompañar una experiencia televisiva que se vivirá minuto a minuto.

Eduardo “Colo” Gianarelli es figura de Canal 10 desde 2021, año en el que debutó en la señal con el programa Dale que va. Posteriormente se integró a ciclos como La mañana en casa, MasterChef Celebrity y Polémica en el Bar.

Hoy tiene 40 años, aunque su debut en televisión fue a los 12, marcando el inicio de un recorrido sostenido en los medios.

Una nueva cita el 25 de febrero

La llegada de Gran Hermano a Uruguay representa un hito para la televisión local: producción nacional con estándares internacionales, una casa que se convertirá en el centro de conversación del país y un formato que combina convivencia, estrategia, competencia y emoción.

En el mismo spot donde Canal 10 anunció al conductor, se dejó entrever un nuevo anuncio previsto para el 25 de febrero, bajo la premisa “Nuestra historia”, lo que anticipa una invitación especial a que el público sea parte de esta experiencia.





Gran Hermano Uruguay ya tiene conductor.

Y la historia está a punto de comenzar.