GRAN HERMANO | 26-02-2026

Reviví una nueva entrega del reality más exitoso de la historia de la televisión rioplatense: GRAN HERMANO GENERACIÓN DORDA, con la conducción de Santiago del Moro.

Se reabren las puertas de la casa más famosa con grandes novedades y un despliegue de producción espectacular. El reality que detuvo al país y llegó para cambiarlo todo, regresa renovado con nuevos jugadores, nuevas reglas, más de 60 cámaras activas y un premio millonario.

Esta nueva temporada de GRAN HERMANO, contará con un equipo de analistas conformado por Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Gustavo Conti y Mariana Brey, que aportarán, junto a Santiago del Moro, su mirada e interpretación en las distintas etapas de la competencia y las estrategias de cada uno de los participantes.

Cada día tendrá un contenido especial: los lunes la Gala de Eliminación, los martes llegará la prueba del líder, los miércoles se vivirá toda la emoción en la noche de nominaciones, los jueves será el día del desafío semanal. A partir del miércoles, cuando los jugadores definan a los nominados, el público decidirá con su voto quién de ellos quedará eliminado en la Gala del lunes.

