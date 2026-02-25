GRAN HERMANO | 23-02-2026

Reviví el GRAN ESTRENO de una nueva edición del reality más exitoso de la historia de la televisión rioplatense: GRAN HERMANO, con la conducción de Santiago del Moro.

Se reabren las puertas de la casa más famosa con grandes novedades y un despliegue de producción espectacular. El reality que detuvo al país y llegó para cambiarlo todo, regresa renovado con nuevos jugadores, nuevas reglas, más de 60 cámaras activas y un premio millonario.

Cada día tendrá un contenido especial: los lunes el participante que deje la casa mantendrá una charla íntima con Santiago del Moro y el equipo de analistas, los martes llegará la prueba del líder, los miércoles se vivirá toda la emoción en la noche de nominaciones, los jueves será el día del desafío semanal, y los viernes los participantes disfrutarán de una fiesta temática. A partir del miércoles, cuando los jugadores definan a los nominados, el público decidirá con su voto quién de ellos quedará eliminado en la Gala del domingo.

