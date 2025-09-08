El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió este viernes a una delegación de colectivos feministas que se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva, tras el asesinato de dos niños, Alfonsina y Francisco, de dos y seis años, en el departamento de Río Negro. Tras eso, el jerarca anunció la creación de una comisión, en conjunto con la sociedad civil, para trabajar en medidas concretas relacionadas a la violencia doméstica. Para conocer cómo se trabajará en dicha mesa de trabajo, hablamos en nuestro móvil con Soledad González, activista feminista.







