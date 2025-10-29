Uruguay es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de armas de fuego por habitante: 1 arma cada 5.7 habitantes. ¿Por qué se arman los uruguayos?, ¿cómo circulan tantas armas en el mercado ilegal?, ¿cómo impacta este fenómeno en la seguridad pública?, sobre este y otros temas de seguridad pública conversamos con Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UdelaR.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.