Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas de manteca de maní y chocolate.





INGREDIENTES:



Masa:

1 ½ tz Harina

1 tz de azúcar

½ cta Sal

100 g manteca

1 cta polvo de hornear

½ cta bicarbonato

½ tz de manteca de maní

100 g de chocolate picado

1 huevo

Sal en escamas a gusto

PROCEDIMIENTO:

Batir la manteca con el azúcar y la manteca de maní, incorporar el huevo, la esencia de vainilla y los secos. Unir hasta lograr una masa maleable, formar pelotitas de masa, terminar con sal por arriba. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar por 20 minutos.

