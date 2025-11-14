LA MAÑANA EN CASA | 14-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas de manteca de maní y chocolate.
INGREDIENTES:
Masa:
1 ½ tz Harina
1 tz de azúcar
½ cta Sal
100 g manteca
1 cta polvo de hornear
½ cta bicarbonato
½ tz de manteca de maní
100 g de chocolate picado
1 huevo
Sal en escamas a gusto
PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca con el azúcar y la manteca de maní, incorporar el huevo, la esencia de vainilla y los secos. Unir hasta lograr una masa maleable, formar pelotitas de masa, terminar con sal por arriba. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar por 20 minutos.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.