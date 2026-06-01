Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas damero.

INGREDIENTES:



Base húmeda:

1 1/2 tz Azúcar impalpable

200 g Manteca fría

1 Huevo

1 cta Vainilla

1 pizca Sal

Masa de cacao:

1 ¼ tz de harina

¼ tz cacao

Masa de vainilla:

1 ½ tz de harina

PROCEDIMIENTO:

Batir la manteca con el azúcar impalpable, agregar el huevo, la vainilla y la sal. Dividir la masa en dos e incorporar en cada caso los ingredientes que se mencionan en la receta.

Enfriar en heladera estirado. Cortar tiras e ir intercalando tiras para formar el damero, cortar transversalmente las galletitas y colocar en una asadera.

Cocción: Hornear bien frías a 180 ºC, 10 minutos aprox.

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