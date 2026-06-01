LA MAÑANA EN CASA | 01-06-2026
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas damero.
INGREDIENTES:
Base húmeda:
1 1/2 tz Azúcar impalpable
200 g Manteca fría
1 Huevo
1 cta Vainilla
1 pizca Sal
Masa de cacao:
1 ¼ tz de harina
¼ tz cacao
Masa de vainilla:
1 ½ tz de harina
PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca con el azúcar impalpable, agregar el huevo, la vainilla y la sal. Dividir la masa en dos e incorporar en cada caso los ingredientes que se mencionan en la receta.
Enfriar en heladera estirado. Cortar tiras e ir intercalando tiras para formar el damero, cortar transversalmente las galletitas y colocar en una asadera.
Cocción: Hornear bien frías a 180 ºC, 10 minutos aprox.
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