Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.

INGREDIENTES:

500 g de harina

10 g de levadura fresca

1 tz de agua

1 cda sal

50 g de manteca

10 g de extracto de malta



PROCEDIMIENTO:

Disponer la harina en una corona o en un bowl y hacer un hueco en el centro, disolver la levadura con algo de agua en el centro y dejar 5 minutos. Agregar la manteca y la sal e integrar con el resto del agua toda la masa, amasar hasta que quede una masa lisa y suave. Dejar leudar en un bowl con film 1 hora.

Estirar muy fina y cortar con cortante el tamaño deseado y pinchar con tenedor, hornear a 200ºC, hasta que estén secas y levemente doradas



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