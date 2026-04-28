Los homicidios de un bebé de un año por un tiroteo, de un repartidor en el Centro de Montevideo tras una discusión en el tránsito, la muerte de un joven en un intento de rapiña, son algunas de las noticias que han impactado estas semanas a la población uruguaya. Para entender lo que está pasando y qué respuestas son posibles, recibimos al Dr. en Ciencias Sociales, Gabriel Tenenbaum. También Prof. Adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR.

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