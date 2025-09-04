Recientemente una joven al amparo del Inau se suicidó y otra intentó hacerlo. Además, una niña que estaba institucionalizada fue asesinada por su padre. Los equipos técnicos trabajan en la contención y apoyo de educadores y demás adolescentes.

¿Cómo se está desempeñando el organismo en estos primeros meses de nueva gestión según la oposición? Recibimos a la directora del instituto por el Partido Colorado, Carina Gómez.

