Este miércoles en el Hotel del Prado, se lleva a cabo una nueva edición del Foro Económico de AHK Uruguay. El objetivo principal es promover un espacio de análisis y reflexión sobre la coyuntura económica nacional e internacional, abordando los desafíos y oportunidades que se presentan en Uruguay en el contexto actual.

En nuestro móvil hablamos de los detalles con Juan Pablo Queirolo, presidente de la Cámara de Comercio Uruguaya Alemana, organizadora del evento.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.