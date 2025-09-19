LA MAÑANA EN CASA | 19-09-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito flan parisino.
INGREDIENTES:
Masa quebrada:
2 tz Harina
1 tz Azúcar
200 g Manteca fría
2 yemas
Para el flan:
1 huevo
5 yemas
1/2 tz de azúcar
2 tz de leche
1 tz de crema de leche
1 cta de vainilla
50 g de almidón de maíz
PROCEDIMIENTO:
Realizar un arenado con los secos y la manteca, por último agregar la yema con y dejar enfriar 1 hora. Amasar estirar de la forma deseada o colocar en el molde, dejar enfriar ½ h más.
Hornear a 190 grados por 10 min (con papel de aluminio y porotos, retirar el peso y cocinar 5 min más).
Por otro lado calentar la leche con la crema de leche, batir el huevo, las yemas, el azúcar, el almidón de maíz y la vainilla.
Agregar la leche al batido de huevos y volver al fuego.
Colocar en el molde arriba de la torta.
Cocinar 50 minutos a 170 ºC a baño María.
Enfriar por lo menos dos horas, desmoldar.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.