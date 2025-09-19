Leticia nos enseña a preparar un exquisito flan parisino.

INGREDIENTES:

Masa quebrada:

2 tz Harina

1 tz Azúcar

200 g Manteca fría

2 yemas

Para el flan:

1 huevo

5 yemas

1/2 tz de azúcar

2 tz de leche

1 tz de crema de leche

1 cta de vainilla

50 g de almidón de maíz

PROCEDIMIENTO:

Realizar un arenado con los secos y la manteca, por último agregar la yema con y dejar enfriar 1 hora. Amasar estirar de la forma deseada o colocar en el molde, dejar enfriar ½ h más.

Hornear a 190 grados por 10 min (con papel de aluminio y porotos, retirar el peso y cocinar 5 min más).

Por otro lado calentar la leche con la crema de leche, batir el huevo, las yemas, el azúcar, el almidón de maíz y la vainilla.

Agregar la leche al batido de huevos y volver al fuego.

Colocar en el molde arriba de la torta.

Cocinar 50 minutos a 170 ºC a baño María.

Enfriar por lo menos dos horas, desmoldar.

