Tres episodios recientes de violencia protagonizados por adolescentes en centros educativos encendieron la alerta. El caso más reciente ocurrió en Paysandú, donde un estudiante agredió al director de un liceo. En Arriba Gente hablamos con el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandacen, quien calificó la situación como de “emergencia” y planteó la necesidad de un abordaje profundo y colectivo para enfrentar la problemática.





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