LA MAÑANA EN CASA | 04-03-206
Leticia nos enseña a preparar unos nutritivos y deliciosos falafel de zanahoria.
INGREDIENTES:
500 g de garbanzos secos
4 dientes de ajo
1 cebolla
10 ramitas de perejil y cilantro
2 cdas almidón de maíz
1 cta polvo de hornear
1 cta de comino
5 zanahorias chicas
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Remojar 8 hs y procesar los garbanzos,las zanahorias asadas, los condimentos, el cilantro, el polvo de hornear, el almidón y la sal.
Cuando se forma una pasta formar bolitas y aplanarlas.
Si se desea rebozar con semillas de sésamo.
Freír en abundante aceite caliente.
Para la salsa, mezclar todos los ingredientes y ajustar la consistencia con el aceite de oliva.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.