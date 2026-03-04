Leticia nos enseña a preparar unos nutritivos y deliciosos falafel de zanahoria.

INGREDIENTES:

500 g de garbanzos secos

4 dientes de ajo

1 cebolla

10 ramitas de perejil y cilantro

2 cdas almidón de maíz

1 cta polvo de hornear

1 cta de comino

5 zanahorias chicas

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Remojar 8 hs y procesar los garbanzos,las zanahorias asadas, los condimentos, el cilantro, el polvo de hornear, el almidón y la sal.

Cuando se forma una pasta formar bolitas y aplanarlas.

Si se desea rebozar con semillas de sésamo.

Freír en abundante aceite caliente.

Para la salsa, mezclar todos los ingredientes y ajustar la consistencia con el aceite de oliva.





