Próximo a cumplir 90 años, Julio María Sanguinetti sigue siendo una voz influyente en el Partido Colorado y en el sistema político uruguayo. En entrevista en Arriba Gente el expresidente habló de varios temas. Sobre el caso Andrés Ojeda aseguró que no existe conjunción de interés y que el episodio se está politizando. Consultado sobre la situación de los exmilitares presos por delitos cometidos durante la dictadura y de la reunión que tuvo el presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por el estado de salud de estos reclusos, Sanguinetti sostuvo que es “natural que el presidente sienta esa responsabilidad”. Además, afirmó que hay personas en Domingo Arena sin delitos de tortura, que solo realizaron traslados y deberían estar en sus hogares.

