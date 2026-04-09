El Gobierno presentó la primera estrategia nacional sobre gente en situación de calle. Consta de 42 medidas para abordar la vivienda, la salud y los vínculos, entre otros aspectos. “La calle no es un lugar para vivir”, es el título del documento que, según aseguraron las autoridades, plantea acciones que ya se comenzaron a implementar. Para conversar sobre esto recibimos al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.





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