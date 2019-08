Recientemente, Canal 10 anunció que producirá la versión local de GOT TALENT, el show de talentos más importante y exitoso del mundo, y que el mismo contará con la conducción de la reconocida actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro.

Esta vez, en un evento realizado en Canal 10, se llevó a cabo la presentación del jurado, compuesto por tres figuras de primer nivel: la reconocida bailarina María Noel Riccetto; la modelo, actriz y conductora Claudia Fernández; y el conductor y presentador Orlando Petinatti.

Ellos, más un cuarto jurado que se confirmará en breve, serán los encargados de evaluar las actuaciones de los uruguayos que quieran mostrar y poner a prueba su talento, destrezas y habilidades.

GOT TALENT URUGUAY significa un enorme desafío para Canal 10, ya que requiere un gran despliegue de producción, técnico, logístico y artístico.

Si bien el show estará en la pantalla del canal uruguayo en 2020, el trabajo de producción ya comenzó.

Próximamente se abrirán las inscripciones en la página www.canal10.com.uy y desde octubre de este año se llevará a cabo el casting de talentos a lo largo y ancho de todo el país. Para eso, el equipo de producción visitará los 19 departamentos realizando audiciones.

El show contará con galas en vivo en todas las regiones del país, al Norte, Sur, Este y Oeste, por lo que podemos afirmar que GOT TALENT URUGUAY va a ser programa que dará oportunidad de mostrar su talento a todos los habitantes del país, sin límites de edad ni de ningún tipo, y sin restricciones en el tipo de talento y acto que quieran presentar.

GOT TALENT URUGUAY será un gran evento televisivo destinado toda la familia, en el que los participantes, su talento y sus historias de vida, nos permitirán conocernos más a nosotros mismos y el lugar donde vivimos, y además nos inspirará, nos emocionará y nos divertirá. Finalmente, será la audiencia la que decidirá quién es el uruguayo más talentoso.

MARÍA NOEL RICCETTO

María Noel Riccetto nació en Montevideo, Uruguay. Comenzó sus estudios de ballet en la Escuela Nacional de Danza en el año 1990.

En 1995 fue contratada por el SODRE y en 1998 fue considerada Revelación del año por el crítico de danza Washington Roldán. Ese mismo año recibió el Premio Elena Smirnova y más tarde obtuvo una beca completa para estudiar en la North Carolina School of the Arts, donde actuó en obras como Grand Pas Romantique e Intermezzo, e interpretó los roles del Hada de Azúcar y la Reina de las Nieves en El Cascanueves de Tchaikovsky. En 1999 fue invitada a Budapest para interpretar nuevamente el rol del Hada de Azúcar, esta vez junto a Gabor Szigeti, solista del Ballet Nacional Húngaro.

Fue artista invitada para la gala del 25º aniversario de la Escuela Nacional de Danza de nuestro país e invitada para realizar diversas presentaciones.

En 1999 se unió al cuerpo de baile del American Ballet Theatre's y tres años después obtuvo el rol de solista en la compañía.

En 2010, realizó las partes de danza de la actriz Mila Kunis en la exitosa película El Cisne Negro.

Luego de 13 años bailando en el American Ballet, en 2012 regresó a Uruguay para bailar en el Ballet Nacional Sodre, dirigido por el argentino Julio Bocca.

En 2017 fue premiada en el Teatro Bolshoi de Moscú por su rol de Tatiana en Oneguin, convirtiéndose en la primera uruguaya en lograr el premio a mejor bailarina en el Benois de la Danza, el galardón más importante de la danza clásica en el mundo.

En abril de este año, anunció su retiro del Ballet Nacional Sodre, y actualmente se encuentra realizando su última gira nacional presentando La Bella Durmiente.

Es también empresaria y tiene una academia de danza propia.

CLAUDIA FERNÁNDEZ

Claudia Fernández nació en Montevideo, Uruguay. Es modelo, actriz, conductora, vedette y empresaria.

En 2007 participó del programa “Bailando por un sueño” y “Patinando por un sueño” en la televisión argentina.

Fue co-conductora del programa televisivo de Canal 10 Bendita TV, desde el 2008 hasta 2017 -final del ciclo-. En televisión también fue conductora del magazine “Más Cerca” y del programa infantil “La Magia de Claudia”, ambos emitidos también por Canal 10.

En teatro realizó varias obras, entre ellas, una con la actriz Gladys Florimonte llamada “Gemelas” y “Un papanata importante”, junto a Luis Alberto Carballo.

En 2016, fue galardonada en los Premio Iris, la premiación más importante del mundo del espectáculo nacional, en la categoría Conducción Femenina.

A partir de febrero de 2017 y hasta la fecha, conduce el exitoso ciclo Escape Perfecto Famosos, que ya se ha transformado en un clásico de la pantalla de Canal 10.

Próximamente estrenará, también por la pantalla de Canal 10, ¿Qué haría tu hijo?, la adaptación local del formato internacional What Would Your Kid Do?

Como empresaria es la cara de una línea de cosméticos y en 2013, lanzó una línea de ropa interior con su nombre como marca.

ORLANDO PETINATTI

El Licenciado Orlando Petinatti, nació en Montevideo, Uruguay. Es conductor de radio y TV, presentador y empresario.

Es considerado uno de los personajes más populares e influyentes de los medios de comunicación de nuestro país. Su programa radial “Malos Pensamientos”, emitido desde el 15 de abril de 1991, continúa siendo el de mayor audiencia en la radio del Uruguay.

Sus comienzos en el área de la comunicación fueron en 1987, en el programa “El Subterráneo”, conducido por Daniel Figares, donde Petinatti hacía un personaje que interrumpía la emisión normal del programa.

En el año 1991 creó el programa “Malos Pensamientos” que se emitía por FM con una duración de tres horas. En la actualidad, el programa sigue al aire en forma diaria con una duración de 4 horas y es popularmente conocido por su particular sentido del humor sarcástico y por la participación que se le da a la audiencia. Condujo simultáneamente otros programas de radio, fue director de una FM y es socio de diversas empresas del sector radial y de otros rubros.

En televisión, participó hasta el año 1993 en “El Show del Mediodía", programa emitido por Canal 12. Allí representaba varios personajes de humor. En 1996 condujo “El juego del Millón” también por Canal 12. En 1997, un late night show llamado “La tele está servida” y los programas “Noche de miércoles” y “Mil perdones”, también en Canal 12.

En Canal 10 condujo “Distracción” y un programa de entretenimiento llamado “Mundo Cruel”.

