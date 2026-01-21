LA MAÑANA EN CASA | 19-01-206
Leticia nos enseña a preparar una fresca y deliciosa ensalada de pasta con hummus.
INGREDIENTES:
250 g garbanzos
2 cdas jugo de limón
3 cdas aceite de oliva
1 cda tahine
1 diente ajo
Sal y pimienta a gusto
Agua de coccción c/n
Ensalada:
250 g Pasta seca
100 g Tomates cherries
3 huevos
½ tz uvas en mitades
50 g aceitunas
½ pepino
PROCEDIMIENTO:
Para el Hummus:
Verter en un bowl de batidora los garbanzos, el tahine y la sal. Batir hasta homogenizar y agregar el jugo de limón y el agua hasta obtener una crema para untar. Reservar en un bowl con tapa cubierto con aceite de oliva.
Se puede sumar vegetales para dar sabor y color: Remolachas cocidas, morrones asados, hierbas, espinaca etc. (en esos casos no colocar el agua de cocción)
