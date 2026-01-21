Leticia nos enseña a preparar una fresca y deliciosa ensalada de pasta con hummus.

INGREDIENTES:

250 g garbanzos

2 cdas jugo de limón

3 cdas aceite de oliva

1 cda tahine

1 diente ajo

Sal y pimienta a gusto

Agua de coccción c/n

Ensalada:

250 g Pasta seca

100 g Tomates cherries

3 huevos

½ tz uvas en mitades

50 g aceitunas

½ pepino

PROCEDIMIENTO:

Para el Hummus:

Verter en un bowl de batidora los garbanzos, el tahine y la sal. Batir hasta homogenizar y agregar el jugo de limón y el agua hasta obtener una crema para untar. Reservar en un bowl con tapa cubierto con aceite de oliva.

Se puede sumar vegetales para dar sabor y color: Remolachas cocidas, morrones asados, hierbas, espinaca etc. (en esos casos no colocar el agua de cocción)

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.