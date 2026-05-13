LA MAÑANA EN CASA | 13-05-2026
Leticia nos enseña a preparar una ensalada César con ingredientes reutilizados.
INGREDIENTES:
Lactonesa:
½ tz leche
1 diente de ajo
1 cda jugo de limón
1 cta mostaza
Sal y pimienta a gusto
Aceite c/n
Ensalada:
1 pechuga de pollo
Huevos c/n
Pan Rallado c/n
1 lechuga
300 g de pan tostado
1 palta
Queso parmesano a gusto
PROCEDIMIENTO:
Para la salsa colocar todos los ingredientes en el mixer menos el aceite, mezclar y emulsionar con aceite hasta que se forme la salsa, reservar.
Empanar tiritas de pollo y freír.
Preparar la ensalada con la lechuga, el pan tostado, el pollo, el queso y la salsa.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.