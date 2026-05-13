Leticia nos enseña a preparar una ensalada César con ingredientes reutilizados.





INGREDIENTES:



Lactonesa:

½ tz leche

1 diente de ajo

1 cda jugo de limón

1 cta mostaza

Sal y pimienta a gusto

Aceite c/n



Ensalada:

1 pechuga de pollo

Huevos c/n

Pan Rallado c/n

1 lechuga

300 g de pan tostado

1 palta

Queso parmesano a gusto

PROCEDIMIENTO:

Para la salsa colocar todos los ingredientes en el mixer menos el aceite, mezclar y emulsionar con aceite hasta que se forme la salsa, reservar.

Empanar tiritas de pollo y freír.

Preparar la ensalada con la lechuga, el pan tostado, el pollo, el queso y la salsa.

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