La bancada del Frente Amplio citó para este martes a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores con el fin de tratar como asunto político lo acontecido al final de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, que terminó con agravios e insultos entre los legisladores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera. Para profundizar en esto, recibimos al senador frenteamplista, Sebastián Sabini.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.