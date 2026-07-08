En una nueva entrega del Semillero de Shulay, los actores Augusto Gordillo y Leonardo Franco compartieron detalles sobre sus actuales proyectos teatrales.

Augusto presentó: "El principio de Arquímedes", una obra del catalán Josep Maria Miró que se presenta los jueves a las 20:30 h en el teatro El Galpón.

Por su parte, Leonardo actúa en "Mal tiempo (el 83)", una comedia grotesca escrita y dirigida por José María Novo que revive la vida barrial tradicional uruguaya, se presenta los sábados a las 20:30 h y domingos a las 19:30 h en el teatro El Tinglado.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.