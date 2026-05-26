En una nueva entrega del Semillero de Shulay, la actriz Fabiana Fine, nos cuenta sobre: "La noche que jamás existió", una comedia fina con vestuario de época que reúne

a personajes históricos como la reina Elizabeth y Shakespeare, las funciones son todos los sábados de mayo y junio a las 19:30 h en Arteatro, se enfrenta al actor Agustín Luque,

quien también nos habla sorbe su espectáculo: "Efemérides", una comedia existencialista inspirada en el teatro del absurdo, se presenta todos los sábados de mayo y junio a las 21h

en Teatro Victoria.

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