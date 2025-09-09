En el marco del Presupuesto, el gobierno propone crear la Secretaría Nacional de Ciencia y un nuevo Plan Estratégico Nacional en Ciencia.

¿Cómo observa estos planteos la academia?, ¿qué lugar buscarán tener?, ¿qué opinión les merece el presupuesto asignado a la educación?

Lo conversamos con el Dr. Juan Cristina, licenciado en Ciencias Biológicas, exdecano de la Facultad de Ciencias, y actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.