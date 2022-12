El Frente Amplio votará en contra del Proyecto de Reforma de Seguridad Social. Profundizó sobre esta temática el Senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, que aclara que no es una reforma de la seguridad social porque no incluye políticas sociales en general como por ejemplo asignaciones familiares, licencia por maternidad, etc. sino que más bien es una reforma jubilatoria.

