¿Dónde está el guionista? es un espectáculo de improvisación teatral para teatro y televisión al mejor estilo "Whose line is it anyway?". Durante aproximadamente una hora y cuarto, cinco actores junto a una presentadora jugarán a algunos de los clásicos juegos de éste género.

Su próxima función será el viernes 11 de octubre en el Teatro Alianza.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.