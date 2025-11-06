El sábado 8 de noviembre se realizará la décimo sexta edición del Día Internacional de Limpieza de Costas en Uruguay, el evento voluntario más grande por nuestras playas, que busca sensibilizar a la población acerca de la importancia del cuidado de este ecosistema y la vida que alberga. El Ministerio de Ambiente y distintas organizaciones convocan a la población a colaborar en la actividad. Hablamos en nuestro móvil con Mariana Ríos, gerenta de Área de Protección y Uso Sostenible de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente.





