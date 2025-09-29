ARRIBA GENTE | 29-09-2025
Este lunes conocimos la iniciativa del coach y entrenador personal, Santiago Stirling quien se propuso correr 19 maratones en los 19 departamentos del país durante 19 días. Esto, se suma a la convocatoria de que la gente colabore con alimentos no perecederos y también vestimenta y calzados. Todo lo recaudado en cada ciudad, irá dirigido a un centro u organización social.
Más información en instagram: @Santistirlingcoach
